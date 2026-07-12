Авиаудары по Запорожью: количество раненых возросло до четырех людей
В субботу, 11 июля, армия РФ нанесла авиаудары по Запорожью. Пострадали четверо людей. Они получили ранения.
Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.
Последствия авиаударов по Запорожью 11 июля
Атака разрушила жилой дом и хозяйственную постройку. От взрывной волны и обломков пострадали прилегающие домовладения и транспортные средства.
Помощь психологов ГСЧС понадобилась 16 людям, среди которых трое детей.
Информацию о количестве пострадавших уточняют.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что вечером 10 июля россияне нанесли удар по Запорожью КАБами. Два человека погибли. Пострадавших — более трех десятков.
Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что 11 июля Запорожье подверглось атаке управляемых авиабомб. Получили ранения женщины. Кроме того, пострадали животные.
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