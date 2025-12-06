Украина может быть под ударом ракет с утра 6 декабря

Россия могла запустить ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС
Россияне утром, 6 декабря, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет по Украине. Враг мог их запустить с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
РФ может атаковать Украину крылатыми ракетами 6 декабря утром
"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160МС! Следите за нашими сообщениями", — сказано в заметке в 05:13.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:30 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что в ночь на 6 декабря россияне дважды поднимали в небо самолеты МиГ-31К. Причем оба раза по Украине были запущены аэробаллистические ракеты "Кинжал".
Также мы писали, что после первого взлета и пуска ракет, когда была еще и угроза баллистики, в Киеве и Днепре прогремели мощные взрывы.
