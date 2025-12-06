Видео
Україна
Видео

Россия могла запустить ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС

Россия могла запустить ракеты с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС

Дата публикации 6 декабря 2025 05:30
Украина может быть под ударом ракет с утра 6 декабря
Бомбардировщик Ту-95МС. Фото: novy.tv

Россияне утром, 6 декабря, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет по Украине. Враг мог их запустить с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

РФ может атаковать Украину крылатыми ракетами 6 декабря утром

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160МС! Следите за нашими сообщениями", — сказано в заметке в 05:13.

Росія атакує Україну ракетами 6 грудня
Предупреждение от Воздушных сил ВСУ относительно ракет. Фото: скриншот из Telegram

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:30 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Україні масштабна тривога 6 грудня через дрони і загрозу ракетного удару
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 6 декабря россияне дважды поднимали в небо самолеты МиГ-31К. Причем оба раза по Украине были запущены аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Также мы писали, что после первого взлета и пуска ракет, когда была еще и угроза баллистики, в Киеве и Днепре прогремели мощные взрывы.

самолет обстрелы ракеты война в Украине ракетный удар авиация
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
