Украина может быть под ударом ракет с утра 6 декабря

Бомбардировщик Ту-95МС. Фото: novy.tv

Россияне утром, 6 декабря, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет по Украине. Враг мог их запустить с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

Реклама

Читайте также:

РФ может атаковать Украину крылатыми ракетами 6 декабря утром

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации: Ту-95МС и Ту-160МС! Следите за нашими сообщениями", — сказано в заметке в 05:13.

Предупреждение от Воздушных сил ВСУ относительно ракет. Фото: скриншот из Telegram

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:30 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в ночь на 6 декабря россияне дважды поднимали в небо самолеты МиГ-31К. Причем оба раза по Украине были запущены аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Также мы писали, что после первого взлета и пуска ракет, когда была еще и угроза баллистики, в Киеве и Днепре прогремели мощные взрывы.