Україна
Головна Новини дня Росія могла запустити ракети з літаків Ту-95МС і Ту-160МС

Росія могла запустити ракети з літаків Ту-95МС і Ту-160МС

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 05:30
Україна може бути під ударом ракет зранку 6 грудня
Бомбардувальник Ту-95МС. Фото: novy.tv

Росіяни зранку, 6 грудня, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет по Україні. Ворог міг їх запустили з літаків Ту-95МС і Ту-160МС.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

РФ може атакувати Україну крилатими ракетами 6 грудня зранку

"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160МС! Слідкуйте за нашими повідомленнями", — сказано у дописі о 05:13.

Росія атакує Україну ракетами 6 грудня
Попередження від Повітряних сил ЗСУ щодо ракет. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 05:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.

В Україні масштабна тривога 6 грудня через дрони і загрозу ракетного удару
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 6 грудня росіяни двічі піднімали у небо літаки МіГ-31К. Причому обидва разі по Україні були запущені аеробалістичні ракети "Кинджал".

Також ми писали, що після першого зльоту і пуску ракет, коли була ще й загроза балістики, у Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи.

літак обстріли ракети війна в Україні ракетний удар авіація
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
