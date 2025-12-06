Україна може бути під ударом ракет зранку 6 грудня

Бомбардувальник Ту-95МС. Фото: novy.tv

Росіяни зранку, 6 грудня, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет по Україні. Ворог міг їх запустили з літаків Ту-95МС і Ту-160МС.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160МС! Слідкуйте за нашими повідомленнями", — сказано у дописі о 05:13.

Попередження від Повітряних сил ЗСУ щодо ракет. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили тривогу

Станом на 05:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 6 грудня росіяни двічі піднімали у небо літаки МіГ-31К. Причому обидва разі по Україні були запущені аеробалістичні ракети "Кинджал".

Також ми писали, що після першого зльоту і пуску ракет, коли була ще й загроза балістики, у Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи.