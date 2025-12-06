Україна може бути під ударом ракет зранку 6 грудня

Росія могла запустити ракети з літаків Ту-95МС і Ту-160МС
Росіяни зранку, 6 грудня, ймовірно, здійснили пуски крилатих ракет по Україні. Ворог міг їх запустили з літаків Ту-95МС і Ту-160МС.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
РФ може атакувати Україну крилатими ракетами 6 грудня зранку
"Ймовірно здійснено пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації: Ту-95МС та Ту-160МС! Слідкуйте за нашими повідомленнями", — сказано у дописі о 05:13.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 6 грудня росіяни двічі піднімали у небо літаки МіГ-31К. Причому обидва разі по Україні були запущені аеробалістичні ракети "Кинджал".
Також ми писали, що після першого зльоту і пуску ракет, коли була ще й загроза балістики, у Києві та Дніпрі пролунали потужні вибухи.
