Россия и Сирия превратят военные базы в учебные центры

Визит президента Сирии Ахмеда аль-Шараа в Москву 15 октября 2025 года. REUTERS/Pool/Павел Бедняков

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В воскресенье, 9 августа, Сирия и РФ подписали меморандум о взаимопонимании в отношении российских военных баз. Соглашение касается объектов, расположенных на территории Сирии. В стране создадут совместные учебные и квалификационные центры.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Сирии сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Новини.LIVE.

Что будет с российскими объектами в Сирии

Согласно новой договоренности, Сирия возьмет под свой контроль российские гражданские объекты. В частности, речь идет об аэропорте Хмеймим и четвертом коммерческом причале в порту Тартус.

Стороны также пересмотрят роль объектов, которые сейчас используются в военных целях. Российские военные базы планируют преобразовать в совместные учебные и квалификационные центры.

В МИД Сирии заявили, что меморандум должен защищать интересы обеих стран.

Когда начнут действовать договоренности

Сирия и Россия согласовали трехмесячный переходный период. По его завершении новые договоренности должны вступить в силу. Президент Сирии Ахмад Аль-Шараа еще 1 апреля заявлял о планах преобразовать российские военные базы в учебные центры для сирийской армии.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщал, что в Киеве откроют посольство Сирии. В Сирии, в свою очередь, должно появиться украинское посольство. О возобновлении работы дипломатических учреждений глава МИД Украины договорился с главой сирийского МИДа Ассаадом Хасаоном аш-Шайбани.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского писал о первом визите украинского лидера в Сирию. Глава государства провел переговоры с президентом страны Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.