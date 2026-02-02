Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия дроном ударила по дому на Запорожье — есть погибшая

Россия дроном ударила по дому на Запорожье — есть погибшая

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 13:59
Оккупанты разрушили дом и убили женщину в Запорожской области
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в понедельник, 2 февраля, атаковали Запорожский район. Они ударили беспилотником по дому.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Российский обстрел Запорожской области

Российские захватчики дроном разрушили дом в Веселом Гае. В результате обстрела погибла 38-летняя женщина, а 59-летняя — получила ранения. Сейчас травмированной оказывается вся необходимая помощь.

Реклама
null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами. В результате атаки есть раненые и разрушения.

А в Воздушных силах ВСУ раскрыли, сколько российских целей удалось уничтожить в ночь на 2 февраля.

война убийство Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации