Оккупанты разрушили дом и убили женщину в Запорожской области

Россия дроном ударила по дому на Запорожье — есть погибшая
Российские оккупанты в понедельник, 2 февраля, атаковали Запорожский район. Они ударили беспилотником по дому.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Запорожской области
Российские захватчики дроном разрушили дом в Веселом Гае. В результате обстрела погибла 38-летняя женщина, а 59-летняя — получила ранения. Сейчас травмированной оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами. В результате атаки есть раненые и разрушения.
А в Воздушных силах ВСУ раскрыли, сколько российских целей удалось уничтожить в ночь на 2 февраля.
