Оккупанты разрушили дом и убили женщину в Запорожской области

Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в понедельник, 2 февраля, атаковали Запорожский район. Они ударили беспилотником по дому.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Российский обстрел Запорожской области

Российские захватчики дроном разрушили дом в Веселом Гае. В результате обстрела погибла 38-летняя женщина, а 59-летняя — получила ранения. Сейчас травмированной оказывается вся необходимая помощь.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Черкасскую область дронами. В результате атаки есть раненые и разрушения.

А в Воздушных силах ВСУ раскрыли, сколько российских целей удалось уничтожить в ночь на 2 февраля.