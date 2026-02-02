Окупанти зруйнували будинок та вбили жінку в Запорізькій області

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, атакували Запорізький район. Вони вдарили безпілотником по будинку.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Російський обстріл Запорізької області

Російські загарбники дроном зруйнували будинок у Веселому Гаї. Внаслідок обстрілу загинула 38-річна жінка, а 59-річна — зазнала поранень. Наразі травмованій надається уся необхідна допомога.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого російські окупанти атакували Черкащину дронами. Внаслідок атаки є поранені та руйнування.

А у Повітряних силах ЗСУ розкрили, скільки російських цілей вдалося знищити у ніч проти 2 лютого.