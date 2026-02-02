Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія дроном вдарила по будинку на Запоріжжі — є загибла

Росія дроном вдарила по будинку на Запоріжжі — є загибла

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 13:59
Окупанти зруйнували будинок та вбили жінку в Запорізькій області
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, атакували Запорізький район. Вони вдарили безпілотником по будинку.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Запорізької області

Російські загарбники дроном зруйнували будинок у Веселому Гаї. Внаслідок обстрілу загинула 38-річна жінка, а 59-річна — зазнала поранень. Наразі травмованій надається уся необхідна допомога.

null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого російські окупанти атакували Черкащину дронами. Внаслідок атаки є поранені та руйнування.

А у Повітряних силах ЗСУ розкрили, скільки російських цілей вдалося знищити у ніч проти 2 лютого.

війна вбивство Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації