Окупанти зруйнували будинок та вбили жінку в Запорізькій області

Росія дроном вдарила по будинку на Запоріжжі — є загибла
Дата публікації: 2 лютого 2026 13:59
Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Російські окупанти у понеділок, 2 лютого, атакували Запорізький район. Вони вдарили безпілотником по будинку.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Запорізької області
Російські загарбники дроном зруйнували будинок у Веселому Гаї. Внаслідок обстрілу загинула 38-річна жінка, а 59-річна — зазнала поранень. Наразі травмованій надається уся необхідна допомога.
Нагадаємо, у ніч проти 2 лютого російські окупанти атакували Черкащину дронами. Внаслідок атаки є поранені та руйнування.
А у Повітряних силах ЗСУ розкрили, скільки російських цілей вдалося знищити у ніч проти 2 лютого.
