Росіяни атакували Черкащину — є постраждалі

Росіяни дронами атакували Черкащину — в ОВА розкрили наслідки
У ніч проти 2 лютого російські окупанти безпілотники атакували Черкаси та Черкаську область. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені та руйнування.
Про це інформують очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець та міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.
Атака РФ на Черкащину 2 лютого — які наслідки
Керівник ОВА зазначив, що окупанти атакували Черкащину 15 безпілотниками — майже всі вдалося збити.
Однак, попри хорошу роботу сил ППО, є й наслідки удару, зокрема й в Черкасах — пошкоджено 2 приватних будинки, 8 гаражів, 8 авто. Також постраждали 3 приватних підприємства.
"Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі.
За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих. Працюють усі необхідні служби. Рятувальники врятували трьох осіб з будинків, які були зруйновані. Четвертий звернувся до лікарів самостійно. Всі четверо травмованих знаходяться у лікарні", — поінформував голова Черкаської ОВА.
Своєю чергою міський голова Черкас також поінформував про наслідки у місті після російського обстрілу:
"Вчергове РФ здійснила масовану атаку з повітря. У Черкасах зафіксовано падіння ворожих БпЛА на кількох локаціях, унаслідок чого виникли пожежі. Під прицілом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
За попередньою інформацією, є травмовані. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога людям. Деталі — згодом".
В одному з районів Черкащини відсутнє теплопостачання
Крім того, сьогодні вранці в Уманській міській раді повідомили про аварійну ситуацію з теплопостачанням.
Зазначалося, що через перепади напруги, близько четвертої години ранку аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста.
Наразі проводиться комплекс аварійно-відновлювальних робіт. По завершенню ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено.
Раніше ми інформували, що цієї ночі російські війська завдали удару по Черкасах.
Також ми повідомляли про потужні вибухи, що лунали в Черкасах у ніч проти 2 лютого.
Читайте Новини.LIVE!