Росіяни атакували Черкащину — є постраждалі

Наслідки атаки РФ на Черкащину 2 лютого 2026 року. Фото: Суспільне Черкаси

У ніч проти 2 лютого російські окупанти безпілотники атакували Черкаси та Черкаську область. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені та руйнування.

Про це інформують очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець та міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Руйнування внаслідок ворожого обстрілу. Фото: Суспільне Черкаси

Атака РФ на Черкащину 2 лютого — які наслідки

Керівник ОВА зазначив, що окупанти атакували Черкащину 15 безпілотниками — майже всі вдалося збити.

Однак, попри хорошу роботу сил ППО, є й наслідки удару, зокрема й в Черкасах — пошкоджено 2 приватних будинки, 8 гаражів, 8 авто. Також постраждали 3 приватних підприємства.

"Важка ніч для Черкащини. РФ влаштувала нам масовану атаку з неба. Фіксуємо падіння ворожих БпЛА на низці локацій. Зокрема, в обласному центрі. Унаслідок чого виникли пожежі.

За попередніми даними, маємо чотирьох травмованих. Працюють усі необхідні служби. Рятувальники врятували трьох осіб з будинків, які були зруйновані. Четвертий звернувся до лікарів самостійно. Всі четверо травмованих знаходяться у лікарні", — поінформував голова Черкаської ОВА.

Наслідки російської атаки 2 лютого 2026 року. Фото: Суспільне Черкаси

Своєю чергою міський голова Черкас також поінформував про наслідки у місті після російського обстрілу:

"Вчергове РФ здійснила масовану атаку з повітря. У Черкасах зафіксовано падіння ворожих БпЛА на кількох локаціях, унаслідок чого виникли пожежі. Під прицілом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

За попередньою інформацією, є травмовані. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога людям. Деталі — згодом".

В одному з районів Черкащини відсутнє теплопостачання

Крім того, сьогодні вранці в Уманській міській раді повідомили про аварійну ситуацію з теплопостачанням.

Зазначалося, що через перепади напруги, близько четвертої години ранку аварійно вимкнулась котельня, яка забезпечує теплопостачання в районі залізничного вокзалу та центральної частини міста.

Наразі проводиться комплекс аварійно-відновлювальних робіт. По завершенню ремонтних робіт теплопостачання буде відновлено.

