Россияне атаковали Черкасскую область — есть пострадавшие

Последствия атаки РФ на Черкасскую область 2 февраля 2026 года. Фото: Суспільне Черкаси

В ночь на 2 февраля российские оккупанты беспилотники атаковали Черкассы и Черкасскую область. В результате вражеского обстрела есть раненые и разрушения.

Об этом информируют глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

Разрушения в результате вражеского обстрела. Фото: Суспільне Черкаси

Атака РФ на Черкасскую область 2 февраля — какие последствия

Руководитель ОВА отметил, что оккупанты атаковали Черкасскую область 15 беспилотниками — почти все удалось сбить.

Однако, несмотря на хорошую работу сил ПВО, есть и последствия удара, в том числе и в Черкассах — повреждены 2 частных дома, 8 гаражей, 8 авто. Также пострадали 3 частных предприятия.

"Тяжелая ночь для Черкасской области. РФ устроила нам массированную атаку с неба. Фиксируем падение вражеских БпЛА на ряде локаций. В частности, в областном центре. В результате чего возникли пожары.

По предварительным данным, имеем четырех травмированных. Работают все необходимые службы. Спасатели спасли трех человек из домов, которые были разрушены. Четвертый обратился к врачам самостоятельно. Все четверо травмированных находятся в больнице", — сообщил председатель Черкасской ОВА.

Последствия российской атаки 2 февраля 2026 г. Фото: Суспільне Черкаси

В свою очередь городской голова Черкасс также проинформировал о последствиях в городе после российского обстрела:

"В очередной раз РФ осуществила массированную атаку с воздуха. В Черкассах зафиксировано падение вражеских БпЛА на нескольких локациях, в результате чего возникли пожары. Под прицелом оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительной информации, есть травмированные. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий атаки и помощь людям. Детали — позже".

В одном из районов Черкасской области отсутствует теплоснабжение

Кроме того, сегодня утром в Уманском городском совете сообщили об аварийной ситуации с теплоснабжением.

Отмечалось, что из-за перепадов напряжения, около четырех часов утра аварийно выключилась котельная, которая обеспечивает теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города.

Сейчас проводится комплекс аварийно-восстановительных работ. По завершению ремонтных работ теплоснабжение будет восстановлено.

Ранее мы информировали, что этой ночью российские войска нанесли удар по Черкассам.

Также мы сообщали о мощных взрывах, которые раздавались в Черкассах в ночь на 2 февраля.