РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: есть пострадавший, горит СТО и поле пшеницы
Российские захватчики около 30 раз атаковали 4 района Днепропетровской области днём 5 июля. Речь идёт о Никопольском, Синельниковском и Самаровском районах, а также о городе Павлограде. В результате атаки на Синельниковский район пострадал один человек.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.
Обстрелы Днепропетровской области 5 июля
Российские войска наносили удары по Днепропетровской области, используя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.
В результате атаки в Павлограде были повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили. На одной из СТО города горели грузовики.
В Никопольском районе в результате ударов РФ повреждены предприятия, многоквартирные дома и автомобили.
В Васильковской общине враг нанёс удар по райцентру. В результате атаки один человек получил ранение.
В Самаровском районе повреждена инфраструктура и загорелось поле с пшеницей.
Как сообщали «Новости.LIVE»,в результате ночной атаки России на Днепропетровскую область 5 июля пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили. РФ обстреливала дронами, артиллерией и ракетами.
Кроме того, «Новости.LIVE» сообщали, что РФ совершила массированную воздушную атаку на Днепропетровскую область 4 июля. В результате погибли два человека, а ещё 17 гражданских лиц получили ранения.
В соавторстве с Софией Медведевой
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