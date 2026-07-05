РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: есть пострадавший, горит СТО и поле пшеницы

Пожарные тушат огонь на СТО. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Инна Буряк редактор ленты новостей

Российские захватчики около 30 раз атаковали 4 района Днепропетровской области днём 5 июля. Речь идёт о Никопольском, Синельниковском и Самаровском районах, а также о городе Павлограде. В результате атаки на Синельниковский район пострадал один человек.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

Обстрелы Днепропетровской области 5 июля

Российские войска наносили удары по Днепропетровской области, используя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В результате атаки в Павлограде были повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили. На одной из СТО города горели грузовики.

Пожарный тушит грузовики на СТО, загоревшиеся в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В Никопольском районе в результате ударов РФ повреждены предприятия, многоквартирные дома и автомобили.

Дом, пострадавший в результате обстрела со стороны России. Фото: Днепропетровская ОГА

В Васильковской общине враг нанёс удар по райцентру. В результате атаки один человек получил ранение.

В Самаровском районе повреждена инфраструктура и загорелось поле с пшеницей.

Спасатель ГСЧС тушит пожар на поле с пшеницей, возникший в результате атаки России. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

Как сообщали «Новости.LIVE»,в результате ночной атаки России на Днепропетровскую область 5 июля пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили. РФ обстреливала дронами, артиллерией и ракетами.

Кроме того, «Новости.LIVE» сообщали, что РФ совершила массированную воздушную атаку на Днепропетровскую область 4 июля. В результате погибли два человека, а ещё 17 гражданских лиц получили ранения.

В соавторстве с Софией Медведевой