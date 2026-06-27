Россия атаковала Запорожье: число пострадавших возросло до шести

Последствия нападения РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 27 июня российские войска нанесли удар по Запорожью. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеской атаки число пострадавших продолжает расти, уже известно о как минимум шести раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Последствия вражеского обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Обстрел Запорожья: среди раненых есть ребенок

Число пострадавших в результате ночной российской атаки на Запорожье возросло до шести человек. Среди раненых — 13-летняя девочка.

Разрушения и пожар в результате атаки РФ. Фото: Запорожская ОВА

По информации начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, российские войска нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом, а также жилые и нежилые здания.

Все шестеро пострадавших обратились за медицинской помощью. Врачи оказали им необходимую помощь.

Всего за сутки оккупанты нанесли 924 удара по 42 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 267 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 27 июня российские войска атаковали Запорожье тремя управляемыми авиабомбами, повредив многоэтажный дом, а также жилые и нежилые здания. В результате удара пострадали люди. Кроме того, взрывной волной повреждены балконы, выбиты окна и уничтожены автомобили.

Новини.LIVE также сообщали, что число пострадавших в результате российского удара по Запорожью 26 июня возросло до 15 человек, среди них — девятилетний мальчик. Четверо пострадавших были госпитализированы, в том числе 45-летняя женщина, которая находится в тяжелом состоянии. Остальным пострадавшим медики оказали необходимую помощь.