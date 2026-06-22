Россия атаковала украинскую оборонную компанию "Генерал Черешня"

Пожар в результате атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Российские войска нанесли удар по одному из производственных объектов украинской компании "Генерал Черешня", занимающейся производством FPV-дронов. В результате атаки объект получил повреждения, однако компания заявляет, что была готова к подобным сценариям. Главное — все сотрудники остались живы и не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение основателя компании "Генерал Черешня" Ярослава Гришина в понедельник, 22 июня.

Атака РФ на производство "Генерал Черешня" и реакция компании

По данным компании, 22 июня российский удар был нанесен по одной из производственных площадок "Генерал Черешня". В компании отмечают, что масштаб ущерба в настоящее время оценивается, а все восстановительные работы будут проведены после анализа ситуации.

Основатель проекта Ярослав Гришин подчеркнул, что удар не повлияет на дальнейшую работу и развитие производства.

"Главное — все наши сотрудники живы и здоровы. Это самое важное. Это война. Мы были готовы к таким событиям. Врагу не удастся нас остановить. Наоборот, мы продолжаем работать в турбореактивном режиме 24/7, чтобы как можно быстрее и болезненнее ответить", — подчеркнул Гришин.

В компании также отмечают, что заранее учитывали риски ударов по оборонным производствам и продолжают выполнять все производственные обязательства, несмотря на повреждения инфраструктуры.

"Все восстановится. Железо и техника — ничто по сравнению с людьми. Мы работаем и готовы делать еще больше", — добавил он.

Отметим, что "Генерал Черешня" — украинская defence-tech компания, которая занимается разработкой и массовым производством FPV-дронов, беспилотников на оптоволокне, дронов-перехватчиков и самолетообразных БпЛА. Предприятие является одним из ключевых поставщиков беспилотных систем для Сил обороны Украины, производя около 100 тысяч дронов ежемесячно.

Скриншот сообщения Гришина/Facebook

Украинские военные впервые сбили БпЛА РФ "Черника" над Запорожьем

Украинские силы обороны также сообщили о новых успехах в противодействии российским беспилотникам на Запорожском направлении. В частности, было зафиксировано поражение вражеских дронов типа "Молния", а также первое уничтожение нового российского ударного БПЛА "Черника".

Как отмечают в компании "Генерал Черешня", к операции были привлечены военнослужащие 39-го зенитно-ракетного полка и бойцы 23-й бригады Нацгвардии "Хортица". Именно они впервые уничтожили этот тип беспилотника в воздушном пространстве над Запорожьем.

Для перехвата был задействован дрон "Генерал Черешня AIR", который используется в качестве специализированного средства борьбы с различными воздушными целями.

В компании поясняют, что "Черника" относится к новому поколению российских БпЛА: он имеет небольшие размеры, низкую стоимость и повышенную устойчивость к средствам РЭБ, что затрудняет его обнаружение и уничтожение традиционными системами ПВО. В то же время Украина продолжает развивать многоуровневую систему противодействия таким угрозам, в которой ключевую роль играют дроны-перехватчики.

Скриншот сообщения компании/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 июня российский беспилотник попал в жилой дом в Сумской области, вызвав пожар. В результате атаки погибли три человека, среди них 13-летний мальчик, ещё трое жильцов получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 22 июня российские беспилотники атаковали Запорожье, в результате чего был разрушен частный дом и повреждено многоэтажное здание. Во время удара вспыхнул пожар, есть пострадавший — мужчина получил ранения.