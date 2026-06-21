Россия атаковала три области: есть погибшие и десятки раненых

Спасатели ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В результате массированных российских атак на Запорожскую, Сумскую и Днепропетровскую области есть погибшие и многочисленные раненые. Под ударами оказались десятки населенных пунктов, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию, Запорожскую ОГА и Днепропетровскую ОГА.

Запорожская область: 5 погибших и 13 раненых

Пятеро человек погибли и еще 13 получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

За сутки российские войска нанесли 846 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, зафиксировано:

34 авиационных удара по Запорожью и ряду населенных пунктов области;

568 атак с использованием FPV и других БПЛА;

4 удара из реактивных систем залпового огня;

240 артиллерийских обстрелов.

Под ударами оказались десятки населенных пунктов, среди них Запорожье, Вольнянск, Орехов, Гуляйполе, Степногорск, Малая Токмачка и другие населенные пункты.

По данным ОВА, поступило 113 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Спасательные службы фиксируют последствия массированных атак. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Последствия вражеской атаки по Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Сумская область: один погибший и 13 раненых, среди них — ребенок

В Сумской области российские войска нанесли удары с применением авиабомб и ударных беспилотников. В результате атак погиб мужчина, ещё 13 человек получили ранения, среди них — трёхлетний ребёнок.

По данным Нацполиции, среди пострадавших — женщины разного возраста и жители нескольких общин области. В Сумской общине ранены женщины 48, 54, 59, 61, 62 и 75 лет, а также ребенок.

Отдельно пострадали жители других общин: в Тростянецкой общине ранены две женщины после удара дрона по автомобилю, в Зноб-Новгородской общине травмирован мужчина, в Великописаревской — еще один житель после сброса взрывчатки с БПЛА. Также есть пострадавшие в Березовской и Середино-Будской общинах.

Повреждена жилая инфраструктура: 4 многоквартирных и 45 частных домов, учебное заведение, десятки автомобилей, административные и хозяйственные здания.

Последствия вражеской атаки на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Днепропетровская область: одна погибшая и девять раненых

В Днепропетровской области в результате российских атак погибла 70-летняя женщина, ещё девять человек получили ранения. Враг более 20 раз атаковал три района области, применяя дроны, артиллерию и авиабомбы.

В Никопольском районе под ударом оказались несколько населенных пунктов, повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобиль.

В Синельниковском районе пострадали лицей, гимназия, более десяти частных домов и транспорт.

В Криворожском районе зафиксированы повреждения частного жилья и хозяйственных построек.

Во всех трех регионах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов. Спасатели и коммунальные службы фиксируют новые повреждения, а количество пострадавших может уточняться.

Последствия вражеского удара по Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОГА

​Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли массированный удар по городу Тростянец в Сумской области. В ночь на среду, 17 июня, населенный пункт подвергся интенсивным обстрелам. В частности, в результате атаки оккупанты уничтожили все местные автозаправочные станции.

Новини.LIVE сообщили, что в субботу, 20 июня, российские войска вновь нанесли удары по Запорожью и области. В регионе раздались мощные взрывы. В результате атаки есть погибшие и раненые.