В Павлограде после атаки РФ загорелся торговый комплекс

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Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. В результате атаки загорелся торговый комплекс; по предварительным данным, есть один пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, передает Новини.LIVE.

В Павлограде ликвидируют последствия атаки РФ

По предварительной информации, в результате российского удара в Павлограде возник пожар в одном из торговых комплексов. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Также известно об одном раненом в результате обстрела. Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется. Новость пополняется...