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Головна Новини дня РФ атакувала Павлоград: спалахнув торговельний комплекс

РФ атакувала Павлоград: спалахнув торговельний комплекс

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 17:40
У Павлограді після атаки РФ загорівся торговельний комплекс
Термінова новина

Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загорівся торговельний комплекс, попередньо відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

У Павлограді ліквідовують наслідки атаки РФ

За попередньою інформацією, через російський удар у Павлограді виникла пожежа в одному з торговельних комплексів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Також відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих інших постраждалих уточнюється. Новина доповнюється...

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Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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