У Павлограді після атаки РФ загорівся торговельний комплекс

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Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загорівся торговельний комплекс, попередньо відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає Новини.LIVE.

У Павлограді ліквідовують наслідки атаки РФ

За попередньою інформацією, через російський удар у Павлограді виникла пожежа в одному з торговельних комплексів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Також відомо про одного пораненого внаслідок обстрілу. Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих інших постраждалих уточнюється. Новина доповнюється...