Россия атаковала Павлоград: на СТО горят автомобили

Последствия ударов по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Карина Приходько Редактор

5 июля днём российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. На автосервисе горят грузовики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Удар по Павлограду 5 июля

"В Павлограде пожар из-за атаки россиян на город. Загорелись грузовики на СТО. На месте работают все экстренные службы", — рассказал Ганжа.

Последствия удара по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Он отметил, что предварительно информации о пострадавших нет. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и тушению пожара.

Как писали Новини.LIVE, сегодня утром Россия обстреляла Днепропетровскую область. Так, в Днепре повреждено предприятие, а в Павлограде — разрушены дома и автомобили, пострадали два человека.

Кроме того, за последнюю неделю россияне запустили по Украине около 2200 ударных дронов. Также враг нанес удары 106 ракетами различных типов, почти половина из них — баллистические.