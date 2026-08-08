Россия атаковала Павлоград и Изюм: пострадавших более полутора десятков

Разрушения в Изюме после обстрела 8 августа 2026 года. Фото: Изюмская ГВА

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Вечером в субботу, 8 августа, армия РФ нанесла удары по Днепропетровской и Харьковской областям. Под ударами оказались Павлоград и Изюм. В обоих городах есть пострадавшие.

Об этом со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и Изюмскую ГВА сообщает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Павлограда

Пожар в Павлограде после российской атаки вечером 8 августа 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

Россияне обстреляли центр города. Загорелись частный дом и автомобиль. Пострадали девять человек, в том числе четверо детей: трехмесячная и трехлетняя девочки, пятилетний и шестилетний мальчики. Двоих взрослых госпитализировали. 58-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Последствия обстрела Изюма

Около 20:35 РФ нанесла по городу два удара КАБами. Попадание произошло в районе Изюмского приборостроительного завода. Удар пришелся по гражданскому объекту, который на данный момент не работает. Взрывная волна повредила остекление в прилегающих многоквартирных многоэтажных домах и домах частного сектора. Получили повреждения более десяти частных автомобилей.

Разрушения в Изюме после обстрела вечером 8 августа 2026 года. Фото: Изюмская ГВА

Пострадали семь человек. Всем потерпевшим оказывают медицинскую помощь.



Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС сообщал, что утром 8 августа российский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду в Сумском районе. Локомотив загорелся. Пассажиров эвакуировали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что 8 августа россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. Сгорел рейсовый автобус. Погиб водитель.