Россия атаковала маршрутку в Херсоне и АЗС в Запорожье: есть погибший и раненые

Последствия нападения РФ на АЗС в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В четверг, 9 июля, российские войска нанесли удары по гражданским объектам в Запорожье и Херсоне. В Запорожье в результате удара дрона по автозаправочной станции погиб один человек, еще трое получили ранения. В Херсоне беспилотник РФ атаковал маршрутку с пассажирами — пострадали как минимум восемь человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько и заявление начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по АЗС. Фото: Запорожская ОВА

Дрон РФ нанес удар по АЗС в Запорожье

В Запорожье российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию. В результате удара возник пожар, который уничтожил автозаправочный комплекс и автомобили, находившиеся на его территории.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате российской атаки один человек погиб, ещё трое получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

"Один человек погиб и трое ранены: растет число пострадавших в результате атаки на АЗС в Запорожье.

Российский беспилотник вызвал пожар на автозаправке. Сгорели автомобили и сам комплекс. По меньшей мере трое человек ранены. Известно также об одном погибшем. На месте работают экстренные службы", — сообщил Федоров.

Последствия удара РФ по маршрутке в Херсоне 9 июля 2026 года. Фото: Нацполиция

Россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне

Еще один удар российские войска нанесли по Херсону. Около 13:40 9 июля оккупанты атаковали ударным дроном маршрутный автобус с пассажирами.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что на данный момент известно как минимум о восьми пострадавших. Все они получили взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а количество пострадавших еще уточняется. Предварительно, погибших в результате атаки нет.

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Последствия атаки россиян на маршрутку. Фото: Нацполиция

"Очередное военное преступление российских оккупантов в самом центре Херсона. Около 13:40 враг коварно атаковал с помощью дрона маршрутку с пассажирами.

На данный момент известно о 8 раненых. У всех — взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения. Они находятся под наблюдением медиков. Сейчас устанавливаем точное количество пострадавших в результате этого акта российского террора против мирного населения. Предварительно, обошлось без погибших", — написал Шанько.

Скриншот сообщения Шанько/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что 6 июля 2026 года российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского удара погибла женщина, ещё десять человек, среди которых ребёнок, получили ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE также сообщали, что 1 июля российские захватчики атаковали дроном маршрутку с пассажирами в Херсоне. В результате удара погибли два человека, ещё шестеро получили ранения.