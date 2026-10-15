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Главная Новости дня Россия атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области

Россия атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области

Ua ru
15 октября 2026 11:49
Россия атаковала газодобывающий объект «Нафтогаза» в Полтавской области
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Ночью российские войска атаковали газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз" в Полтавской области. В результате удара беспилотника было повреждено технологическое оборудование и возник пожар. Работа объекта приостановлена.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки на объект "Нафтогаза"

В результате удара российского беспилотника на газодобывающем объекте возник пожар, а технологическое оборудование получило повреждения. В настоящее время его работа приостановлена.

 

Россия атаковала газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области - фото 1
Пост "Нафтогаза". Фото: скриншот

"Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте продолжается оценка последствий и масштабов разрушений", — отметил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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На месте продолжают оценивать последствия атаки и масштабы разрушений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 12 октября российские войска атаковали газовый объект в Харьковской области. В результате удара возник пожар, также сообщалось о пострадавшем.

Также Новини.LIVE писали о российском ракетном ударе 22 сентября по нефтегазовому предприятию в Полтавской области. По меньшей мере пять ракет попали в технологические объекты, которые длительное время не работали. По данным компании, разрушения делают невозможным возобновление работы предприятия.

Нафтогаз Полтавская область газ разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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