Росія атакувала газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Уночі російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз на Полтавщині. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено технологічне обладнання та виникла пожежа. Роботу об’єкта призупинили.

Про це повідомив виконуючий обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на об’єкт Нафтогазу

Унаслідок удару російського безпілотника на газовидобувному об’єкті виникла пожежа, а технологічне обладнання зазнало пошкоджень. Наразі його роботу призупинено.

Допис "Нафтогазу". Фото: скриншот

"Співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав. На місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань", — зазначив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

На місці продовжують оцінювати наслідки атаки та масштаби руйнувань.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 12 жовтня російські війська атакували газовий об’єкт на Харківщині. Внаслідок удару виникла пожежа, також повідомлялося про постраждалого.

Також Новини.LIVE писали про російський ракетний удар 22 вересня по нафтогазовому підприємству на Полтавщині. Щонайменше п’ять ракет влучили в технологічні об’єкти, які тривалий час не працювали. За даними компанії, руйнування унеможливлюють відновлення роботи підприємства.