Россия атаковала «Эпицентр» в Запорожье

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В ночь на 15 августа россияне атаковали Запорожье с помощью дронов. Под вражеский удар в очередной раз попал «Эпицентр».

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Запорожской ОГА.

Последствия атаки РФ на Запорожье 15 августа

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram писал, что в 02:33 для Запорожья возникла угроза применения дронов. Примерно через час стало известно, что под ударом оказались торговый центр и предприятие.

«Враг атаковал Запорожье с помощью БПЛА. Поразил торговый центр. Возник пожар. Нанес удар и по территории одного из промышленных предприятий», — говорится в сообщении.

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