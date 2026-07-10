Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками: повреждены АЗС и дома

Последствия атаки РФ в Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская ОВА

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Днепропетровской области в течение ночи и утра 10 июля российские войска почти десять раз атаковали три района с помощью беспилотников. В результате обстрелов один человек получил ранение.

Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация, передает Новини.LIVE.

Враг атаковал три района Днепропетровской области с помощью дронов

В Никопольском районе под удар попала Марганецкая община. В результате атаки было повреждено предприятие, а 36-летний мужчина получил ранение. Ему оказали помощь, после чего он будет проходить лечение амбулаторно.

Также российские беспилотники атаковали Песчанскую общину Самаровского района. Там зафиксировали повреждения автозаправочной станции.

Еще одна АЗС была повреждена в Межирицкой общине Павлоградского района. Кроме того, в самом Павлограде в результате атаки загорелся автомобиль, а также были повреждены частные дома.

Последствия ударов уточняются.

Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение дня 5 июля около 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Под ударами оказались Никопольский, Синельниковский, Самаровский районы, а также город Павлоград. В результате атаки на Синельниковский район один человек получил ранения.

Новини.LIVE писали, что 6 июля российские войска нанесли удар по Запорожью с помощью беспилотников. В результате атаки погибла женщина, а также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.