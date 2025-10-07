ИКАО признала Россию и КНДР виновными в глушении GPS

Самолет в небе. Фото иллюстративное: Allianz Commercial

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально признала Российскую Федерацию и Корейскую Народно-Демократическую Республику виновными в систематическом глушении сигналов GPS. На ассамблее приняли резолюцию, которая квалифицирует такие действия как нарушение международного авиационного права и требует их немедленного прекращения.

Об этом сообщила Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

ИКАО вынесла строгий выговор России и КНДР

Во время сессии Ассамблеи ИКАО было принято решение Совета организации, которое признает повторяющиеся радиочастотные помехи с территории России и Северной Кореи нарушением положений Чикагской конвенции 1944 года. Эти инциденты, влияющие на работу глобальной навигационной спутниковой системы, представляют угрозу безопасности международных авиаперелетов. Организация подчеркнула, что глушение или спуфинг GPS неприемлемы, ведь подрывает основы стабильности авиационной отрасли.

Ассамблея вновь подчеркнула: "первоочередной важности сохранения безопасности международной гражданской авиации путем строгого соблюдения принципов, закрепленных в Чикагской конвенции и приложениях к ней".

В резолюции Ассамблея призвала Россию и Северную Корею полностью выполнять свои международные обязательства и воздерживаться от действий, угрожающих безопасности гражданских полетов. ИКАО выразила глубокое сожаление, что такие нарушения продолжаются, несмотря на неоднократные обращения Совета к обоим государствам. В организации отметили, что сохранение безопасного навигационного спектра является ключевым для обеспечения стабильности мировой авиации.

