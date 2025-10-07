Відео
Головна Новини дня Росію та Північну Корею визнали винними у глушінні GPS — деталі

Росію та Північну Корею визнали винними у глушінні GPS — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 14:58
ІКАО визнала Росію та КНДР винними у глушінні GPS
Літак у небі. Фото ілюстративне: Allianz Commercial

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно визнала Російську Федерацію та Корейську Народно-Демократичну Республіку винними у систематичному глушінні сигналів GPS. На асамблеї ухвалили резолюцію, яка кваліфікує такі дії як порушення міжнародного авіаційного права та вимагає їх негайного припинення.

Про це повідомила Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Читайте також:

ІКАО винесла сувору догану Росії та КНДР

Під час сесії Асамблеї ІКАО було схвалено рішення Ради організації, яке визнає повторювані радіочастотні перешкоди з території Росії та Північної Кореї порушенням положень Чиказької конвенції 1944 року. Ці інциденти, що впливають на роботу глобальної навігаційної супутникової системи, становлять загрозу безпеці міжнародних авіаперельотів. Організація наголосила, що глушіння або спуфінг GPS є неприйнятним, адже підриває основи стабільності авіаційної галузі.

Асамблея знову наголосила на: "першочерговій важливості збереження безпеки міжнародної цивільної авіації шляхом суворого дотримання принципів, закріплених у Чиказькій конвенції та додатках до неї". 

У резолюції Асамблея закликала Росію та Північну Корею повністю виконувати свої міжнародні зобов’язання та утримуватися від дій, які загрожують безпеці цивільних польотів. ІКАО висловила глибокий жаль, що такі порушення тривають, попри неодноразові звернення Ради до обох держав. В організації наголосили, що збереження безпечного навігаційного спектра є ключовим для гарантування стабільності світової авіації.

авіасполучення супутник літаки Росія Північна Корея GPS
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
