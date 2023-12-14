Российский дрон упал на территории Румынии — реакция властей

Корпус сбитого дрона-камикадзе Shahed-131. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В румынском правительстве отреагировали на падение на территории страны сбитого российского беспилотника иранского производства Shahed-136. Он был сбит во время атаки ВС РФ на украинские порты на Дунае 13-14 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Румынии .

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"Со среды по четверг, 13-14 декабря, российские войска продолжали обстрелы из беспилотников украинской портовой инфраструктуры в районе границы между Украиной и Румынией. Радарная система наблюдения румынской армии зафиксировала возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство, причем сигнал был обнаружен пути в район села Гринду в уезде Тулча", — говорится в заявлении.

Оборонное ведомство отметило, что этой ночью комбинированные группы MApN/MAI отправились на место падения и утром сообщили, что БПЛА образовал 1,5-метровую воронку возле села Гринду — в 8 километрах от порта Рени. ВВС страны по боевой тревоге подняли в небо многоцелевые истребители F-16 и Eurofighter Typhoon.

"Министерство национальной обороны Румынии решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и противоречат нормам международного гуманитарного права", — подчеркнули в румынской армии.

Реакция правительства

По сообщению Romania Journal, румынский МИД сразу вызвал посла России Валерия Кузьмина, вручив ему ноту протеста.

"МИД выражает решительный протест в связи с инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, который использовался в атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря, в безлюдном периметре, расположенном примерно в 4 км выше по течению от Гринда", — говорится в сообщении.

По словам министерства иностранных дел Румынии Луминицы Одобеску, дерзость российской армии является "новым нарушением воздушного пространства Румынии, которое противоречит международному праву".

"МИД настойчиво требует прекращения неоднократных нападений на украинское население и гражданскую инфраструктуру, а также безответственной эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности, в том числе на границе между Румынией и Украиной. Министерство иностранных дел в очередной раз заявляет о решительном осуждении этих атак против гражданских объектов, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления", — сказала политик.

Изданию в пресс-службе румынского МИД дополнительно сообщили, что сейчас "проводят консультации с союзниками по НАТО". Они настроены привлечь к ответственности и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Кроме того, Министерство иностранных дел вызовет главу дипломатической миссии Российской Федерации", — говорят в румынском МИД. Там также отметили, что это не единственный случай "дерзости" в сторону Румынии.

Напомним, что ранее в НАТО не разрешили ВСУ сбить российский дрон над Румынией. В то же время глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что сегодня ночью только в воздушное пространство юга Украины вторгся рой из 39 дронов Shahed-136.