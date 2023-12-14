У НАТО не дозволили збити російський дрон над Румунією, — ЗМІ

Система ППО Patriot. Фото: EPA/UPG

Сьогодні вночі росіяни випустили по Одещині майже 40 дронів типу "Shahed136/131". Щонайменше один із дронів порушив повітряний простір Румунії — країни НАТО, але збити БпЛА не дозволили.

Про це повідомляє Bild.

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У ніч проти 14 грудня Росія атакувала "шахедами" український порт Ізмаїл на Дунаї. Щонайменше один із дронів порушив повітряний простір Румунії — країни НАТО. У відповідь через тривогу в небо піднялися німецькі винищувачі Eurofighter.

Зазначається, що німецькі пілоти встановили зоровий контроль над російськими безпілотниками, але наказу збити їх не отримали. Загалом, за даними німецьких ЗМІ, ЗС РФ випустили по Україні до 70 дронів типу Shahed 136. Попередньо, один із них вибухнув над повітряним простором Румунії.

Нагадаємо, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталка Гуменюк розповіла, що сьогодні вночі лише на південь України росіяни спрямували 39 БпЛА.

Водночас у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі знищили 41 з 42 російських безпілотників.