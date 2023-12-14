В НАТО не разрешили сбить российский дрон над Румынией, — СМИ

Система ПВО Patriot. Фото: EPA/UPG

Сегодня ночью россияне выпустили по Одесской области почти 40 дронов типа "Shahed136/131". По меньшей мере, один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии — страны НАТО, но сбить БпЛА не позволили.

Об этом сообщает Bild.

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В ночь на 14 декабря Россия атаковала "шахедами" украинский порт Измаил на Дунае. По меньшей мере, один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии — страны НАТО. В ответ из-за тревоги в небо поднялись немецкие истребители Eurofighter.

Отмечается, что германские пилоты установили зрительный контроль над российскими беспилотниками, но приказа сбить их не получили. По данным немецких СМИ, ВС РФ выпустили по Украине до 70 дронов типа Shahed 136. Предварительно, один из них взорвался над воздушным пространством Румынии.

Напомним, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что сегодня ночью только на юг Украины россияне направили 39 БпЛА.

В то же время Воздушных силах рассказали, что этой ночью уничтожили 41 из 42 российских беспилотников.