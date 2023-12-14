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В НАТО не разрешили сбить российский дрон над Румынией, — СМИ

14 декабря 2023 13:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В НАТО не разрешили сбить российский дрон над Румынией, — СМИ
Система ПВО Patriot. Фото: EPA/UPG
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью россияне выпустили по Одесской области почти 40 дронов типа "Shahed136/131". По меньшей мере, один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии — страны НАТО, но сбить БпЛА не позволили.

Об этом сообщает Bild.

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Дрон РФ в воздушном пространстве Румынии

В ночь на 14 декабря Россия атаковала "шахедами" украинский порт Измаил на Дунае. По меньшей мере, один из дронов нарушил воздушное пространство Румынии — страны НАТО. В ответ из-за тревоги в небо поднялись немецкие истребители Eurofighter.

Отмечается, что германские пилоты установили зрительный контроль над российскими беспилотниками, но приказа сбить их не получили. По данным немецких СМИ, ВС РФ выпустили по Украине до 70 дронов типа Shahed 136. Предварительно, один из них взорвался над воздушным пространством Румынии.

Напомним, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что сегодня ночью только на юг Украины россияне направили 39 БпЛА.

В то же время Воздушных силах рассказали, что этой ночью уничтожили 41 из 42 российских беспилотников.

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