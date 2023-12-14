Російський дрон впав на території Румунії — реакція влади

Корпус збитого дрона-камікадзе Shahed-131. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В румунському уряді відреагували на падіння на території країни збитого російського безпілотника іранського виробництва Shahed-136. Його було збито під час атаки ЗС РФ на українські порти на Дунаї 13-14 грудня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Румунії.

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"З середи по четвер, 13-14 грудня, російські війська продовжували обстріли з безпілотників української портової інфраструктури в районі кордону між Україною та Румунією. Радарна система спостереження румунської армії зафіксувала можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір, причому сигнал було виявлено на низькій висоті на шляху до району села Грінду в повіті Тулча", — йдеться у заяві.

Оборонне відомство зазначило, що цієї ночі комібновані групи MApN/MAI вирушили на місце падіння і вранці повідомили, що БПЛА утворив 1,5-метрову вирву біля села Грінду — за 8 кілометрів від порту Рені. ВПС країни за бойовою тривогою підняли в небо багатоцільові винищувачі F-16 та Eurofighter Typhoon.

"Міністерство національної оборони Румунії рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на окремі об’єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці напади є невиправданими та суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", — наголосили у румунській армії.

Реакція уряду

За повідомленням Romania Journal, румунське МЗС відразу викликало посла Росії Валерія Кузьміна, вручивши йому ноту протесту.

"МЗС висловлює рішучий протест у зв'язку з інцидентом, спричиненим неконтрольованим падінням безпілотника, який використовувався в атаці на українську портову інфраструктуру в ніч з 13 на 14 грудня, в безлюдному периметрі, розташованому приблизно за 4 км вище за течією від Грінду", — йдеться в повідомленні.

За словами міністерки закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску, зухвалість російської армії є "новим порушенням повітряного простору Румунії, що суперечить міжнародному праву".

"МЗС наполегливо вимагає припинення неодноразових нападів на українське населення та цивільну інфраструктуру, а також безвідповідальної ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації, в тому числі на кордоні між Румунією та Україною. Міністерство закордонних справ вкотре заявляє про рішуче засудження цих атак проти цивільних об'єктів, які порушують норми міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини", — сказала політикиня.

Виданню у пресслужбі румунського МЗС додатково повідомили, що наразі "проводять консультації з союзниками по НАТО". Вони налаштовані притягнути до відповідальності і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Крім того, Міністерство закордонних справ викличе главу дипломатичної місії Російської Федерації", — кажуть у румунському МЗС. Там також зазначили, що це не єдиний випадок "зухвалості" в бік Румунії.

Нагадаємо, що раніше у НАТО не дозволили ЗСУ збити російський дрон над Румунією. Водночас голова пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що сьогодні вночі лише в повітряний простір півдня України вдерся рій з 39 дронів Shahed-136.