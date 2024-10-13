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Российские войска используют Starlink на фронте — ISW

13 октября 2024 07:58
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — российские войска используют Starlink на фронте
Использование Starlink на фронте. Иллюстративное фото: Wondering-coder
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Российские войска используют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения координации боевых действий в Украине. Эта технология помогла России достичь определенных успехов на поле боя, в частности во время захвата Угледара.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в субботу, 12 октября.

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По мнению аналитиков, российские войска используют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения координации и эффективности своих боевых операций в Украине, в частности своего тактического разведывательно-ударного комплекса (TRSC) в Украине.

Украинские военные, которые находятся в Донецкой области, отметили, что терминалы Starlink все чаще начали появляться на российских позициях где-то в сентябре 2024 года, что способствовало улучшению связи и уменьшению количества ошибок в боевой координации. 

"Командир ВСУ заявил, что беспилотники начали широко фиксировать терминалы Starlink на российских позициях в этом районе в сентябре 2024 года и что прибытие терминалов соответствовало уменьшению количества перехваченных", — говорится в сообщении.

Военные предполагают, что именно благодаря этой технологии России удалось захватить Угледар в конце сентября.

"Российские войска в основном полагались на радио и другие незащищенные коммуникационные технологии для организации боевой координации и передачи информации о прицеливании по огневым и ударным элементам", — говорится в отчете ISW.

Напомним, бригада российских морпехов потеряла 80% личного состава, составляющего около 2,4 тысячи человек, во время боев за Угледар.

Мы писали, что Илон Маск не вкладывает ни копейки для обеспечения ВСУ спутниковым интернетом. Работу его комплексов Starlink обеспечивает только Польша.

Илон Маск россияне ISW Starlink Угледар война в Украине

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