Війна в Україні — російські війська використовують Starlink на фронті

Використання Starlink на фронті. Ілюстративне фото: Wondering-coder

Російські війська використовують незаконно отримані термінали Starlink для покращення координації бойових дій в Україні. Ця технологія допомогла Росії досягти певних успіхів на полі бою, зокрема, під час захоплення Вугледара.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у суботу, 12 жовтня.

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На думку аналітиків, російські війська використовують незаконно отримані термінали Starlink для покращення координації та ефективності своїх бойових операцій в Україні, зокрема, свого тактичного розвідувально-ударного комплексу (TRSC) в Україні.

Українські військові, які знаходяться у Донецькій області, зазначили, що термінали Starlink все частіше почали з'являтися на російських позиціях десь у вересні 2024 року, що сприяло поліпшенню зв'язку та зменшенню кількості помилок у бойовій координації.

"Командир ЗСУ заявив, що безпілотники почали широко фіксувати термінали Starlink на російських позиціях у цьому районі у вересні 2024 року і що прибуття терміналів відповідало зменшенню кількості перехоплених", — йдеться у повідомленні.

Військові припускають, що саме завдяки цій технології Росії вдалося захопити Вугледар наприкінці вересня.

"Російські війська в основному покладалися на радіо та інші незахищені комунікаційні технології для організації бойової координації та передачі інформації про прицілювання по вогневих і ударних елементах", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу, що становить близько 2,4 тисячі осіб, під час боїв за Вугледар.

Ми писали, що Ілон Маск не вкладає жодної копійки для забезпечення ЗСУ супутниковим інтернетом. Роботу його комплексів Starlink забезпечує тільки Польща.