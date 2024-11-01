Война в Украине — российские войска атаковали 14 населенных пунктов Херсона

Выбиты окна в здании в результате атаки РФ. Фото: Нацполиция

В течение суток русские войска атаковали Херсонскую область. В регионе в результате обстрелов погиб один человек, еще девять человек получили ранения. Полиция фиксирует последствия ушибов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в пятницу, 1 ноября.

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Атака на Херсонщину

Российская армия продолжает обстреливать деоккупированное правобережье Херсонщины.

По данным полиции, за прошедшие сутки в результате вражеских атак пострадали такие населенные пункты, как Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Томина Балка, Софиевка, Надеждовка, Молодежное, Берислав, Золотая Балка, Дудчаны, Новоалександровка, Новокаиры и Крупица.

Всего в регионе повреждены 18 объектов: из них 11 частных домов, учебное заведение, пять автомобилей и автобус.

Следствия удара по Херсонщине. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов минувших суток

Сообщается, что благодаря FPV-дрону армия РФ атаковала гражданский автомобиль неподалеку от Надеждовки, в результате чего четверо мужчин получили взрывные травмы и обломочные ранения.

Также в результате вражеской атаки беспилотниками на Берислав получила ранение 42-летняя женщина, которая в момент попадания находилась возле магазина.

Поврежден дом в Херсонской области. Фото: Нацполиция

"У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму, контузию и осколочные ранения. А в результате ночного вражеского обстрела города погиб 38-летний мужчина, его тело обнаружили на перекрестке улиц", — заявили правоохранители.

В результате дроновой атаки на Антоновку 77-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение лица. Позже враг атаковал город FPV-дронами, повредив два автомобиля и ранив двух мужчин.

Последствия русских ударов по Херсонской области. Фото: Нацполиция

По данным полиции, во время российских атак были также повреждены по три дома в Томиной Балке и Софиевке, а также два дома и два автомобиля в Новокаирах и Крупице. В Дудчанах FPV-дрон повредил частный дом.

Россияне обстреляли Херсонскую область. Фото: Нацполиция

Областной центр тоже оказался под вражескими атаками — взрывы раздавались во всех районах города. В Херсоне пострадал 33-летний мужчина, повреждено учебное заведение, маршрутный автобус и многоквартирный дом.

Напомним, российская армия в ночь на 1 ноября атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Противовоздушная оборона работала в десяти областях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил несокрушимость спасателей, медиков и волонтеров, ежедневно спасающих жизнь после обстрелов.