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Російські війська обстріляли Херсонщину — є загибилий

1 листопада 2024 12:35
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — російські війська атакували 14 населених пунктів Херсонщини
Вибиті вікна у будівлі внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Протягом доби російські війська атакували Херсонську область. У регіоні внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ять осіб отримали поранення. Поліція фіксує наслідки ударів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у п'ятницю, 1 листопада.

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Атака на Херсонщину

Російська армія продовжує обстрілювати деокуповане правобережжя Херсонщини.

За даними поліції, минулої доби внаслідок ворожих атак постраждали такі населені пункти, як Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Софіївка, Надеждівка, Молодіжне, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Новоолександрівка, Новокаїри та Крупиця.

Загалом у регіоні пошкоджено 18 об'єктів: з них 11 приватних будинків, навчальний заклад, п'ять автомобілів та автобус.

атака на Херсонщину
Наслідки удару по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів минулої доби 

Повідомляється, що завдяки FPV-дрону армія РФ атакували цивільний автоміль неподалік Надеждівки, у результаті чого четверо чоловіків отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Також внаслідок ворожої атаки безпілотниками на Берислав отримала поранення 42-річна жінка, яка у момент влучання перебувала біля магазину.

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула
Пошкоджений будинок на Херсонщині. Фото: Нацполіція

"У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму, контузію й уламкові поранення. А в результаті нічного ворожого обстрілу міста загинув 38-річний чоловік, його тіло виявили на перехресті вулиць", — заявили правоохоронці.

В результаті дронової атаки на Антонівку 77-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя. Пізніше ворог атакував місто FPV-дронами, пошкодивши два автомобілі й поранивши двох чоловіків.

вибиті вікна у будинку
Наслідки російських ударів по Херсонській області. Фото: Нацполіція

За даними поліції, під час російських атак було також пошкоджено по три будинки в Томиній Балці та Софіївці, а також два будинки й два авто в Новокаїрах та Крупиці. У Дудчанах FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

наслідки атак РФ
Росіяни обстріляли Херсонщину. Фото: Нацполіція

Обласний центр теж опинився під ворожими атаками — вибухи лунали у всіх районах міста. Загалом у Херсоні постраждав 33-річний чоловік, пошкоджено навчальний заклад, маршрутний автобус і багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 1 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях. 

Президент України Володимир Зеленський відзначив незламність рятувальників, медиків та волонтерів, які щоденно рятують життя після обстрілів.

Херсон Нацполіція обстріли війна в Україні загиблі атака Херсонська область

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