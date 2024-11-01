Війна в Україні — російські війська атакували 14 населених пунктів Херсонщини

Вибиті вікна у будівлі внаслідок атаки РФ. Фото: Нацполіція

Протягом доби російські війська атакували Херсонську область. У регіоні внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ять осіб отримали поранення. Поліція фіксує наслідки ударів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у п'ятницю, 1 листопада.

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Атака на Херсонщину

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За даними поліції, минулої доби внаслідок ворожих атак постраждали такі населені пункти, як Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Софіївка, Надеждівка, Молодіжне, Берислав, Золота Балка, Дудчани, Новоолександрівка, Новокаїри та Крупиця.

Загалом у регіоні пошкоджено 18 об'єктів: з них 11 приватних будинків, навчальний заклад, п'ять автомобілів та автобус.

Наслідки удару по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів минулої доби

Повідомляється, що завдяки FPV-дрону армія РФ атакували цивільний автоміль неподалік Надеждівки, у результаті чого четверо чоловіків отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Також внаслідок ворожої атаки безпілотниками на Берислав отримала поранення 42-річна жінка, яка у момент влучання перебувала біля магазину.

Пошкоджений будинок на Херсонщині. Фото: Нацполіція

"У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму, контузію й уламкові поранення. А в результаті нічного ворожого обстрілу міста загинув 38-річний чоловік, його тіло виявили на перехресті вулиць", — заявили правоохоронці.

В результаті дронової атаки на Антонівку 77-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя. Пізніше ворог атакував місто FPV-дронами, пошкодивши два автомобілі й поранивши двох чоловіків.

Наслідки російських ударів по Херсонській області. Фото: Нацполіція

За даними поліції, під час російських атак було також пошкоджено по три будинки в Томиній Балці та Софіївці, а також два будинки й два авто в Новокаїрах та Крупиці. У Дудчанах FPV-дрон пошкодив приватний будинок.

Росіяни обстріляли Херсонщину. Фото: Нацполіція

Обласний центр теж опинився під ворожими атаками — вибухи лунали у всіх районах міста. Загалом у Херсоні постраждав 33-річний чоловік, пошкоджено навчальний заклад, маршрутний автобус і багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 1 листопада атакувала Україну ударними дронами та ракетами. Протиповітряна оборона працювала у десятьох областях.

Президент України Володимир Зеленський відзначив незламність рятувальників, медиків та волонтерів, які щоденно рятують життя після обстрілів.