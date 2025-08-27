Оккупанты снова атаковали Сумщину с помощью дронов-камикадзе

Российские оккупанты ударили по Сумщине — какие последствия атаки
Оккупанты РФ не прекращают своих попыток атаковать украинские города. Этой ночью дроны-камикадзе армии оккупантов атаковали Сумы.
О последствиях атаки сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.
Какие последствия атаки дронов на Сумщину
По словам чиновника, враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской общины. Предварительно, к счастью, обошлось без жертв. Есть повреждения объектов инфраструктуры и там работают аварийные службы.
Воздушные тревоги в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Ukrainealarm, на 02:20 воздушные угрозы зафиксированы в Черниговской области, в Сумской области и в Одесской области, а также на территории Луганской области.
Ранее мы информировали, что в Донецкой области в результате вражеской атаки под землей заблокированными оказались почти 150 шахтеров.
Напомним, что в ночь на 26 августа российские оккупанты дронами атаковали Украину - выпустили более 50 БпЛА.
