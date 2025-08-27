Окупанти знову атакували Сумщину за допомогою дронів-камікадзе

Російські окупанти вдарили по Сумщині — які наслідки атаки
Окупанти РФ не припиняють своїх спроб атакувати українські міста. Цієї ночі дрони-камікадзе армії окупантів атакували Суми.
Про наслідки атаки повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
Які наслідки атаки дронів на Сумщину
За словами чиновника, ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, на щастя, обійшлось без жертв. Є пошкодження об’єктів інфраструктури й там працюють аварійні служби.
Повітряні тривоги в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 02:20 повітряні загрози зафіксовані в Чернігівській області, на Сумщині та в Одеській області, а також на території Луганської області.
Раніше ми інформували, що у Донецькій області внаслідок ворожої атаки під землею заблокованими опинилися майже 150 шахтарів.
Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня російські окупанти дронами атакували Україну — випустили понад 50 БпЛА.
