Головна Новини дня Російські окупанти вдарили по Сумщині — які наслідки атаки

Російські окупанти вдарили по Сумщині — які наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 02:20
Окупанти знову атакували Сумщину за допомогою дронів-камікадзе
Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти РФ не припиняють своїх спроб атакувати українські міста. Цієї ночі дрони-камікадзе армії окупантів атакували Суми.

Про наслідки атаки повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Читайте також:

Які наслідки атаки дронів на Сумщину

За словами чиновника, ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, на щастя, обійшлось без жертв. Є пошкодження об’єктів інфраструктури й там працюють аварійні служби.

Повітряні тривоги в Україні

Російські окупанти вдарили по Сумщині — які наслідки атаки - фото 1
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 02:20 повітряні загрози зафіксовані в Чернігівській області, на Сумщині та в Одеській області, а також на території Луганської області. 

Раніше ми інформували, що у Донецькій області внаслідок ворожої атаки під землею заблокованими опинилися майже 150 шахтарів.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня російські окупанти дронами атакували Україну — випустили понад 50 БпЛА.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
