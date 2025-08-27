Окупанти знову атакували Сумщину за допомогою дронів-камікадзе

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти РФ не припиняють своїх спроб атакувати українські міста. Цієї ночі дрони-камікадзе армії окупантів атакували Суми.

Про наслідки атаки повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Реклама

Читайте також:

Які наслідки атаки дронів на Сумщину

За словами чиновника, ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, на щастя, обійшлось без жертв. Є пошкодження об’єктів інфраструктури й там працюють аварійні служби.

Повітряні тривоги в Україні

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Ukrainealarm, на 02:20 повітряні загрози зафіксовані в Чернігівській області, на Сумщині та в Одеській області, а також на території Луганської області.

Раніше ми інформували, що у Донецькій області внаслідок ворожої атаки під землею заблокованими опинилися майже 150 шахтарів.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня російські окупанти дронами атакували Україну — випустили понад 50 БпЛА.