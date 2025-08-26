148 шахтарів заблоковані під землею через обстріл на Донеччині

Шахтарі. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

У Донецькій області через обстріл 26 серпня, опинилися заблокованими під землею 148 шахтарів. Внаслідок ворожої атаки шахти залишилися без електропостачання, що унеможливило роботу системи підйому.

Про цей інцидент повідомив народний депутат та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

На Донеччині під землею застрягли шахтарі

Заява нардепа. Фото: скриншот

Наразі невідомо про те, в якому населеному пункті стався обстріл та знеструмлення. Також відсутня інформація про стан гірників та безпекову ситуацію.

Нагадаємо, в Україні досі працює кілька шахт, серед яких є й уранові.