Шахти на Донеччині знеструмлені — 148 гірників застрягли

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 14:05
148 шахтарів заблоковані під землею через обстріл на Донеччині
Шахтарі. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

У Донецькій області через обстріл 26 серпня, опинилися заблокованими під землею 148 шахтарів. Внаслідок ворожої атаки шахти залишилися без електропостачання, що унеможливило роботу системи підйому.

Про цей інцидент повідомив народний депутат та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

На Донеччині під землею застрягли шахтарі

Заява нардепа. Фото: скриншот

Наразі невідомо про те, в якому населеному пункті стався обстріл та знеструмлення. Також відсутня інформація про стан гірників та безпекову ситуацію.

Нагадаємо, в Україні досі працює кілька шахт, серед яких є й уранові. Також читайте на Новини.LIVE, що видобувають на шахтах у Кривому Розі. 

шахта Донецька область обстріли шахтарі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
