148 шахтеров заблокированы под землей из-за обстрела в Донецкой области

Шахтеры. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

В Донецкой области из-за обстрела 26 августа, оказались заблокированными под землей 148 шахтеров. В результате вражеской атаки шахты остались без электроснабжения, что сделало невозможным работу системы подъема.

Об этом инциденте сообщил народный депутат и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Реклама

Читайте также:

В Донецкой области под землей застряли шахтеры

Заявление нардепа. Фото: скриншот

Пока неизвестно о том, в каком населенном пункте произошел обстрел и обесточивание. Также отсутствует информация о состоянии горняков и ситуации с безопасностью.

Напомним, в Украине до сих пор работает несколько шахт, среди которых есть и урановые. Также читайте на Новини.LIVE, что добывают на шахтах в Кривом Роге.