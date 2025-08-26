Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шахты в Донецкой области обесточены — 148 горняков застряли

Шахты в Донецкой области обесточены — 148 горняков застряли

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:05
148 шахтеров заблокированы под землей из-за обстрела в Донецкой области
Шахтеры. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

В Донецкой области из-за обстрела 26 августа, оказались заблокированными под землей 148 шахтеров. В результате вражеской атаки шахты остались без электроснабжения, что сделало невозможным работу системы подъема.

Об этом инциденте сообщил народный депутат и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

Реклама
Читайте также:

В Донецкой области под землей застряли шахтеры

null
Заявление нардепа. Фото: скриншот

Пока неизвестно о том, в каком населенном пункте произошел обстрел и обесточивание. Также отсутствует информация о состоянии горняков и ситуации с безопасностью.

Напомним, в Украине до сих пор работает несколько шахт, среди которых есть и урановые. Также читайте на Новини.LIVE, что добывают на шахтах в Кривом Роге.

шахта Донецкая область обстрелы шахтеры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации