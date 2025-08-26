148 шахтеров заблокированы под землей из-за обстрела в Донецкой области

Шахты в Донецкой области обесточены — 148 горняков застряли
Дата публикации 26 августа 2025 14:05
Шахтеры. Фото иллюстративное архивное: УНИАН
В Донецкой области из-за обстрела 26 августа, оказались заблокированными под землей 148 шахтеров. В результате вражеской атаки шахты остались без электроснабжения, что сделало невозможным работу системы подъема.
Об этом инциденте сообщил народный депутат и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.
В Донецкой области под землей застряли шахтеры
Пока неизвестно о том, в каком населенном пункте произошел обстрел и обесточивание. Также отсутствует информация о состоянии горняков и ситуации с безопасностью.
Напомним, в Украине до сих пор работает несколько шахт, среди которых есть и урановые. Также читайте на Новини.LIVE, что добывают на шахтах в Кривом Роге.
