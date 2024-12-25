Российская ракета пересекла территорию Молдовы, — Санду

Мая Санду. Фото: mind.ua

Россияне 25 декабря совершили массированный обстрел Украины. Во время атаки одна из ракет залетела на территорию Молодовы.

Об этом сообщила Президент Молдовы Мая Санду в соцсети X в среду, 25 декабря.

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Как отметила Санду, пока мир празднует Рождество, Украина подвергается обстрелам россиян. Молдавия осудила РФ за это.

"Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает уничтожение — нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы, явно нарушающие международное право действия. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", — отметила Мая Санду.

Сообщение Маи Санду. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины 25 декабря. Он подчеркнул, что выбор целей, даты и времени является сознательным решением российского руководства.

Во время атаки 25 декабря россияне обстреляли теплоэлектростанции Украины. Враг серьезно повредил оборудование.