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Российская ракета утром залетела на территорию Молдовы, — Санду

25 декабря 2024 12:40
Ольга Антоновская - редактор
Российская ракета пересекла территорию Молдовы, — Санду
Мая Санду. Фото: mind.ua
Ольга Антоновская - редактор

Россияне 25 декабря совершили массированный обстрел Украины. Во время атаки одна из ракет залетела на территорию Молодовы.

Об этом сообщила Президент Молдовы Мая Санду в соцсети X в среду, 25 декабря.

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Как отметила Санду, пока мир празднует Рождество, Украина подвергается обстрелам россиян. Молдавия осудила РФ за это.

"Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает уничтожение — нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы, явно нарушающие международное право действия. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной", — отметила Мая Санду.

Обстрел Украины
Сообщение Маи Санду. Фото: скриншот

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины 25 декабря. Он подчеркнул, что выбор целей, даты и времени является сознательным решением российского руководства.

Во время атаки 25 декабря россияне обстреляли теплоэлектростанции Украины. Враг серьезно повредил оборудование.

Молдова обстрелы ракета Майя Санду атака ракетный удар

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