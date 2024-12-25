Російська ракета перетнула територію Молдови, — Санду

Мая Санду. Фото: mind.ua

Росіяни 25 грудня здійснили масований обстріл України. Під час атаки одна з ракет залетіла на територію Молодови.

Про це повідомила Президент Молдови Мая Санду в соцмережі X у середу, 25 грудня.

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Як зазначила Санду, поки світ святкує Різдво, Україна потерпає від обстрілів росіян. Молдова засудила РФ за це.

"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною", — зазначила Мая Санду.

Повідомлення Маї Санду. Фото: скриншот

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України 25 грудня. Він наголосив, що вибір цілей, дати та часу є свідомим рішенням російського керівництва.

Під час атаки 25 грудня росіяни обстріляли теплоелектростанції України. Ворог серйозно пошкодив обладнання.