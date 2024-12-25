Російська ракета перетнула територію Молдови, — Санду

Російська ракета зранку залетіла на територію Молдови, — Санду
Росіяни 25 грудня здійснили масований обстріл України. Під час атаки одна з ракет залетіла на територію Молодови.
Про це повідомила Президент Молдови Мая Санду в соцмережі X у середу, 25 грудня.
Російська ракета залетіла у Молдову
Як зазначила Санду, поки світ святкує Різдво, Україна потерпає від обстрілів росіян. Молдова засудила РФ за це.
"Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною", — зазначила Мая Санду.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України 25 грудня. Він наголосив, що вибір цілей, дати та часу є свідомим рішенням російського керівництва.
Під час атаки 25 грудня росіяни обстріляли теплоелектростанції України. Ворог серйозно пошкодив обладнання.
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