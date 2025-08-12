Российские удары по полигонам ВСУ — в Кропивницком погибли иностранцы

Российская атака базы ВСУ в июле унесла жизни иностранцев
По меньшей мере десять иностранных добровольцев, которые проходили службу в украинской армии, погибли в конце июля в результате российского ракетного удара по учебному лагерю вблизи Кропивницкого. Ракета попала в столовую во время обеденного перерыва, когда новобранцы сидели за столами.
Об этом говорится в статье The New York Times.
От российского ракетного удара в Кропивницком погибли иностранцы
Среди погибших и раненых были граждане США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран. По свидетельствам очевидцев, взрыв также вызвал возгорание склада боеприпасов, что вызвало дополнительные детонации.
Один из новобранцев из США рассказал, что видел по меньшей мере 15 тел и более 100 раненых. Он помогал накладывать жгуты раненым на конечности и эвакуировать пострадавших.
По словам военных, перед атакой не прозвучала воздушная тревога, а в столовой не было аптечек. Это уже не первый случай, когда скопление военных на учебных базах становится мишенью для российских ударов. Подобные атаки происходили в Яворове в начале войны, в Полтаве в прошлом году, а также в конце июля этого года в другой учебной академии, где погибли трое новобранцев.
Иностранные добровольцы служат как в регулярных подразделениях ВСУ, так и в специализированных международных легионах. Многие из них ветераны войн в Ираке и Афганистане, а в последнее время к Украине присоединяются и новобранцы из Южной Америки, в частности из Колумбии, привлеченные более высокими зарплатами.
Напомним, сегодня, 12 августа, Россия атаковала учебный центр ВСУ.
Российские атаки на полигоны и учебные центры ВСУ фиксировались и в июне — в результате есть погибшие и раненые.
Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил скопление техники и военных на полигонах.
Читайте Новини.LIVE!