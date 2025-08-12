Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Російська атака бази ЗСУ в липні забрала життя іноземців

Російська атака бази ЗСУ в липні забрала життя іноземців

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 11:17
Російські удари по полігонах ЗСУ — в Кропивницькому загинули іноземці
Розбір завалів після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Щонайменше десять іноземних добровольців, які проходили службу в українській армії, загинули наприкінці липня внаслідок російського ракетного удару по навчальному табору поблизу Кропивницького. Ракета влучила в їдальню під час обідньої перерви, коли новобранці сиділи за столами. 

Про це йдеться у статті The New York Times.

Реклама
Читайте також:

Від російського ракетного удару в Кропивницькому загинули іноземці

Серед загиблих і поранених були громадяни США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. За свідченнями очевидців, вибух також спричинив загоряння складу боєприпасів, що викликало додаткові детонації.

Один із новобранців зі США розповів, що бачив щонайменше 15 тіл і понад 100 поранених. Він допомагав накладати жгути пораненим на кінцівки та евакуйовувати постраждалих.

За словами військових, перед атакою не пролунала повітряна тривога, а в їдальні не було аптечок. Це вже не перший випадок, коли скупчення військових на навчальних базах стає мішенню для російських ударів. Подібні атаки відбувалися у Яворові на початку війни, у Полтаві торік, а також наприкінці липня цього року в іншій навчальній академії, де загинули троє новобранців.

Іноземні добровольці служать як у регулярних підрозділах ЗСУ, так і в спеціалізованих міжнародних легіонах. Багато з них ветерани воєн в Іраку та Афганістані, а останнім часом до України приєднуються й новобранці з Південної Америки, зокрема з Колумбії, приваблені вищими зарплатами.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Росія атакувала навчальний центр ЗСУ

Російські атаки на полігони та навчальні центри ЗСУ фіксувалися й у червні — внаслідок них є загиблі та поранені. 

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення техніки та військових на полігонах. 

ЗСУ обстріли іноземці війна в Україні полігон
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації