Російські удари по полігонах ЗСУ — в Кропивницькому загинули іноземці

Розбір завалів після обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС України

Щонайменше десять іноземних добровольців, які проходили службу в українській армії, загинули наприкінці липня внаслідок російського ракетного удару по навчальному табору поблизу Кропивницького. Ракета влучила в їдальню під час обідньої перерви, коли новобранці сиділи за столами.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Від російського ракетного удару в Кропивницькому загинули іноземці

Серед загиблих і поранених були громадяни США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн. За свідченнями очевидців, вибух також спричинив загоряння складу боєприпасів, що викликало додаткові детонації.

Один із новобранців зі США розповів, що бачив щонайменше 15 тіл і понад 100 поранених. Він допомагав накладати жгути пораненим на кінцівки та евакуйовувати постраждалих.

За словами військових, перед атакою не пролунала повітряна тривога, а в їдальні не було аптечок. Це вже не перший випадок, коли скупчення військових на навчальних базах стає мішенню для російських ударів. Подібні атаки відбувалися у Яворові на початку війни, у Полтаві торік, а також наприкінці липня цього року в іншій навчальній академії, де загинули троє новобранців.

Іноземні добровольці служать як у регулярних підрозділах ЗСУ, так і в спеціалізованих міжнародних легіонах. Багато з них ветерани воєн в Іраку та Афганістані, а останнім часом до України приєднуються й новобранці з Південної Америки, зокрема з Колумбії, приваблені вищими зарплатами.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, Росія атакувала навчальний центр ЗСУ.

Російські атаки на полігони та навчальні центри ЗСУ фіксувалися й у червні — внаслідок них є загиблі та поранені.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення техніки та військових на полігонах.