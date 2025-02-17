Россияне на ВОТ заставляют местных платить непосильные налоги и отправляют на войну

Оккупанты в Мариуполе. Фото: росСМИ

Россияне на временно оккупированных территориях заставляют людей платить непосильные налоги. Тех, кто не может, отправляют воевать против своей же страны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Налоги оккупантам

"Так, в прошлом году так называемые "налоговики" на ВОТ Херсонской области собрали более 57 миллионов рублей, выжимая эти деньги из местного населения через непосильные налоги, поборы и штрафы. Почти две трети суммы, а это около 65% составляют принудительные взыскания в пользу оккупационной администрации в виде налогов, сборов и так далее", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что запугивание и репрессии стали основным рабочим методом оккупантов. Одним из самых суровых наказаний является запрет на управление транспортными средствами, а также замораживание банковских счетов и даже конфискация заработной платы.

Также тех, кто не способен или отказывается выполнять требования оккупантов, принудительно забирают на фронт.

"Захватчики пытаются задушить местное население экономически, оставляя людей без средств к существованию и заставляя их или платить, или становиться пушечным мясом", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные территории нужно вернуть дипломатическим путем.

Также россияне на ВОТ начали новые проверки среди местных жителей. В частности, они проверяют телефоны, чтобы выявить наличие контактов с Украиной.