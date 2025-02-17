Россияне на ВОТ заставляют местных платить непосильные налоги и отправляют на войну

Россияне заставляют людей на ВОТ платить непосильные налоги
Россияне на временно оккупированных территориях заставляют людей платить непосильные налоги. Тех, кто не может, отправляют воевать против своей же страны.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Налоги оккупантам
"Так, в прошлом году так называемые "налоговики" на ВОТ Херсонской области собрали более 57 миллионов рублей, выжимая эти деньги из местного населения через непосильные налоги, поборы и штрафы. Почти две трети суммы, а это около 65% составляют принудительные взыскания в пользу оккупационной администрации в виде налогов, сборов и так далее", — говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что запугивание и репрессии стали основным рабочим методом оккупантов. Одним из самых суровых наказаний является запрет на управление транспортными средствами, а также замораживание банковских счетов и даже конфискация заработной платы.
Также тех, кто не способен или отказывается выполнять требования оккупантов, принудительно забирают на фронт.
"Захватчики пытаются задушить местное население экономически, оставляя людей без средств к существованию и заставляя их или платить, или становиться пушечным мясом", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные территории нужно вернуть дипломатическим путем.
Также россияне на ВОТ начали новые проверки среди местных жителей. В частности, они проверяют телефоны, чтобы выявить наличие контактов с Украиной.
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