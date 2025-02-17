Росіяни на ТОТ змушують місцевих платити непосильні податки та відправляють на війну

Окупанти в Маріуполі. Фото: росЗМІ

Росіяни на тимчасово окупованих територіях змушують людей платити непосильні податки. Тих, хто не може, відправляють воювати проти своєї ж країни.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Податки окупантам

"Так, у минулому році так звані "податківці" на ТОТ Херсонської області зібрали понад 57 мільйонів рублів, витискаючи ці гроші з місцевого населення через непосильні податки, побори та штрафи. Майже дві третини суми, а це близько 65% складають примусові стягнення на користь окупаційної адміністрації у вигляді податків, зборів тощо", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що залякування і репресії стали основним робочим методом окупантів. Одним з найсуворіших покарань є заборона на керування транспортними засобами, а також замороження банківських рахунків і навіть конфіскація заробітної плати.

Також тих, хто не здатен або відмовляється виконувати вимоги окупантів, примусово забирають на фронт.

"Загарбники намагаються задушити місцеве населення економічно, залишаючи людей без засобів до існування і змушуючи їх або платити, або ставати гарматним м’ясом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані території потрібно повернути дипломатичним шляхом.

Також росіяни на ТОТ розпочали нові перевірки серед місцевих жителів. Зокрема, вони перевіряють телефони, аби виявити наявність контактів із Україною.