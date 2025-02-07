Загарбники на ТОТ не продають українцям без паспортів РФ важливі ліки

Люди в Маріуполі. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix/LETA

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях не продають життєво важливі ліки людям без паспортів РФ. Зокрема, йдеться про інсулін.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у Telegram у пʼятницю, 7 лютого.

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"На тимчасово окупованих територіях України держава-агресор Росія у межах процесу примусової паспортизації розпорядилась заборонити продаж в аптеках життєво важливих препаратів особам, які не отримали паспорт РФ", — йдеться у повідомленні.

Наприклад, під заборону потрапили інсулін та препарати для щитовидної залози.

Також з лютого цього року окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від паспорта Росії.

З початку 2025 року загарбники припинили виплату пенсій людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів.

"До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів РФ", — зазначають у ГУР.

А чоловіки на ТОТ перебувають під постійним тиском РФ та загрозою примусової мобілізації.

У ГУР додали, що ситуація на окупованих територіях показує системне порушення Росією норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, соцгрупа "Рейтинг" провела опитування та зʼясувала, що українці більше за окупацію бояться зростання цін та інфляції.

Також на ТОТ спостерігається посилення політики примусової мобілізації місцевих жителів до складу російсько-окупаційних сил.