Захватчики на ВОТ не продают украинцам без паспортов РФ важные лекарства

Россияне на ВОТ не продают важные лекарства без паспортов РФ
Российские захватчики на временно оккупированных территориях не продают жизненно важные лекарства людям без паспортов РФ. В частности, речь идет об инсулине.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram в пятницу, 7 февраля.
Продажа лекарств на ВОТ
"На временно оккупированных территориях Украины государство-агрессор Россия в рамках процесса принудительной паспортизации распорядилась запретить продажу в аптеках жизненно важных препаратов лицам, которые не получили паспорт РФ", — говорится в сообщении.
Например, под запрет попали инсулин и препараты для щитовидной железы.
Также с февраля этого года оккупационные администрации запрещают оказывать медицинскую помощь всем, кто отказался от паспорта России.
С начала 2025 года захватчики прекратили выплату пенсий пожилым людям, которые остаются в оккупации без российских паспортов.
"К людям, которые пытаются избегать своего взаимодействия и сотрудничества с российско-оккупационными органами, применяют угрозы депортации в отдаленные регионы РФ", — отмечают в ГУР.
А мужчины на ВОТ находятся под постоянным давлением РФ и угрозой принудительной мобилизации.
В ГУР добавили, что ситуация на оккупированных территориях показывает системное нарушение Россией норм международного права и продолжение ее преступной геноцидной политики в отношении украинского народа.
Напомним, соцгруппа "Рейтинг" провела опрос и выяснила, что украинцы больше оккупации боятся роста цен и инфляции.
Также на ВОТ наблюдается усиление политики принудительной мобилизации местных жителей в состав российско-оккупационных сил.
Читайте Новини.LIVE!