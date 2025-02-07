Захватчики на ВОТ не продают украинцам без паспортов РФ важные лекарства

Люди в Мариуполе. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix/LETA

Российские захватчики на временно оккупированных территориях не продают жизненно важные лекарства людям без паспортов РФ. В частности, речь идет об инсулине.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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Продажа лекарств на ВОТ

"На временно оккупированных территориях Украины государство-агрессор Россия в рамках процесса принудительной паспортизации распорядилась запретить продажу в аптеках жизненно важных препаратов лицам, которые не получили паспорт РФ", — говорится в сообщении.

Например, под запрет попали инсулин и препараты для щитовидной железы.

Также с февраля этого года оккупационные администрации запрещают оказывать медицинскую помощь всем, кто отказался от паспорта России.

С начала 2025 года захватчики прекратили выплату пенсий пожилым людям, которые остаются в оккупации без российских паспортов.

"К людям, которые пытаются избегать своего взаимодействия и сотрудничества с российско-оккупационными органами, применяют угрозы депортации в отдаленные регионы РФ", — отмечают в ГУР.

А мужчины на ВОТ находятся под постоянным давлением РФ и угрозой принудительной мобилизации.

В ГУР добавили, что ситуация на оккупированных территориях показывает системное нарушение Россией норм международного права и продолжение ее преступной геноцидной политики в отношении украинского народа.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, соцгруппа "Рейтинг" провела опрос и выяснила, что украинцы больше оккупации боятся роста цен и инфляции.

Также на ВОТ наблюдается усиление политики принудительной мобилизации местных жителей в состав российско-оккупационных сил.