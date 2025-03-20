Запорожье под обстрелами 19 марта — что известно о последствиях атаки

Россияне нанесли за сутки 519 ударов по Запорожью и окрестностям
Российские оккупанты продолжают массированные атаки на Запорожскую область. В результате обстрелов ранения получили двое мирных жителей.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Обстрелы Запорожской области за сутки 19 марта
За минувшие сутки враг нанес 519 ударов по 14 населенным пунктам региона. Под ударом оказались как города, так и небольшие села. Российские военные совершили пять авиационных атак по Ясной Поляне, Голубому и Новоивановке.
Дроны-камикадзе различных типов 334 раза атаковали Запорожье, Каменское, Беленькое, Малокатериновку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.
Кроме этого, 12 ударов из реактивных систем залпового огня зафиксировано в Камышевахе, Новоданиловке, Малой Токмачке и Новодаровке. Артиллерийские обстрелы, в том числе 168 ударов, зафиксировали в таких населенных пунктах, как Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне и Новодаровка.
Всего поступило 26 сообщений о повреждении автомобилей, жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Данные о последствиях атак еще уточняются.
Напомним, Запорожская область регулярно под обстрелами со стороны российских войск. Так стало известно о повреждении гражданской инфраструктуры.
Также оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Купянск — там есть раненые и разрушения.
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