Запорожье под обстрелами 19 марта — что известно о последствиях атаки

Пожар в Запорожской области. Фото архивное: ГСЧС Запорожья

Российские оккупанты продолжают массированные атаки на Запорожскую область. В результате обстрелов ранения получили двое мирных жителей.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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За минувшие сутки враг нанес 519 ударов по 14 населенным пунктам региона. Под ударом оказались как города, так и небольшие села. Российские военные совершили пять авиационных атак по Ясной Поляне, Голубому и Новоивановке.

Дроны-камикадзе различных типов 334 раза атаковали Запорожье, Каменское, Беленькое, Малокатериновку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Кроме этого, 12 ударов из реактивных систем залпового огня зафиксировано в Камышевахе, Новоданиловке, Малой Токмачке и Новодаровке. Артиллерийские обстрелы, в том числе 168 ударов, зафиксировали в таких населенных пунктах, как Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне и Новодаровка.

Всего поступило 26 сообщений о повреждении автомобилей, жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Данные о последствиях атак еще уточняются.

Напомним, Запорожская область регулярно под обстрелами со стороны российских войск. Так стало известно о повреждении гражданской инфраструктуры.

Также оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на Купянск — там есть раненые и разрушения.