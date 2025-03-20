Запоріжжя під обстрілами 19 березня — що відомо про наслідки атаки

Пожежа у Запорізькій області. Фото архівне: ДСНС Запоріжжя

Російські окупанти продовжують масовані атаки на Запорізьку область. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє мирних жителів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За минулу добу ворог завдав 519 ударів по 14 населених пунктах регіону. Під ударом опинилися як міста, так і невеликі села. Російські військові здійснили п’ять авіаційних атак по Ясній Поляні, Блакитному та Новоіванівці.

Дрони-камікадзе різних типів 334 рази атакували Запоріжжя, Кам’янське, Біленьке, Малокатеринівку, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Крім цього, 12 ударів з реактивних систем залпового вогню зафіксовано в Комишувасі, Новоданилівці, Малій Токмачці та Новодарівці. Артилерійські обстріли, зокрема 168 ударів, зафіксували у таких населених пунктах, як Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Загалом надійшло 26 повідомлень про пошкодження автомобілів, житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури. Дані про наслідки атак ще уточнюються.

Нагадаємо, Запорізька область регулярно під обстрілами з боку російських військ. Так стало відомо про пошкодження цивільної інфраструктури.

Також окупанти скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ — там є поранені та руйнування.