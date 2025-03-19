Запорізька область під масованим вогнем — відбулося 426 атак за добу

Рятувальники ДСНС на місці прильоту. Фото: ДСНС Запоріжжя

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили масовані атаки на Запорізьку область, завдавши 426 ударів по десяти населених пунктах. Зафіксовано руйнування цивільних об'єктів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Росіяни завдали п’ять авіаударів по Гуляйполю, Щасливому та Комишувасі. Крім того, 232 безпілотники атакували Кам’янське, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Крім того, в регіоні було фіксовано 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по Кам’янському, Щербаках та Малій Токмачці. Окупанти також здійснили 177 артилерійських ударів по низці населених пунктів регіону.

Наразі відомо про пошкодження житлових будинків, автомобілів та квартир. Серед цивільних жертв та поранених немає.

Нагадаємо, стало відомо, що росіяни почали вивозити українське зерно з двох областей.

Також бійці ГУР показали ефектне знищення російської військової техніки на Запорізькому напрямку.