Запорожская область под массированным огнем — произошло 426 атак за сутки

Спасатели ГСЧС на месте прилета. Фото: ГСЧС Запорожья

За прошедшие сутки российские оккупанты осуществили массированные атаки на Запорожскую область, нанеся 426 ударов по десяти населенным пунктам. Зафиксированы разрушения гражданских объектов.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Россияне нанесли пять авиаударов по Гуляйполю, Счастливому и Камышевахе. Кроме того, 232 беспилотника атаковали Каменское, Щербаки, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Кроме того, в регионе было зафиксировано 12 ударов из реактивных систем залпового огня по Каменскому, Щербакам и Малой Токмачке. Оккупанты также осуществили 177 артиллерийских ударов по ряду населенных пунктов региона.

Известно о повреждении жилых домов, автомобилей и квартир. Среди гражданских жертв и раненых нет.

Напомним, стало известно, что россияне начали вывозить украинское зерно из двух областей.

Также бойцы ГУР показали эффектное уничтожение российской военной техники на Запорожском направлении.