Обстрел Херсонщины 23 июля - какие последствия

Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Херсонская областная государственная администрация

В среду, 23 июля, днем российские войска нанесли очередной удар по мирному населенному пункту. На этот раз под огонь попала Белозерка, что на Херсонщине.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Пост Херсонской ОГА. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Херсонщины

В результате обстрела серьезно пострадало здание местного учреждения дошкольного образования. Взрывной волной был поврежден фасад детсада, выбито около пятнадцати окон и разрушены двери.

К счастью, в результате атаки обошлось без пострадавших — ни дети, ни работники заведения не получили травм.

Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Херсонская областная государственная администрация

Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Херсонская областная государственная администрация

Напомним, недавно мы писали о ситуации с обстрелами Николаева.

А также о восстановлении одесского храма после атаки РФ.