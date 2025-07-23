Обстрел Херсонщины 23 июля - какие последствия

Россияне нанесли удар по детсаду на Херсонщине — последствия
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Дата публикации 23 июля 2025 20:00
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Херсонская областная государственная администрация
В среду, 23 июля, днем российские войска нанесли очередной удар по мирному населенному пункту. На этот раз под огонь попала Белозерка, что на Херсонщине.
Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация в Facebook.
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В результате обстрела серьезно пострадало здание местного учреждения дошкольного образования. Взрывной волной был поврежден фасад детсада, выбито около пятнадцати окон и разрушены двери.
К счастью, в результате атаки обошлось без пострадавших — ни дети, ни работники заведения не получили травм.
Напомним, недавно мы писали о ситуации с обстрелами Николаева.
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