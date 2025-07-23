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Главная Новости дня Россияне нанесли удар по детсаду на Херсонщине — последствия

Россияне нанесли удар по детсаду на Херсонщине — последствия

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 20:00
Обстрел Херсонщины 23 июля - какие последствия
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Херсонская областная государственная администрация

В среду, 23 июля, днем российские войска нанесли очередной удар по мирному населенному пункту. На этот раз под огонь попала Белозерка, что на Херсонщине.

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация в Facebook.

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Пост Херсонской ОГА. Фото: скриншот

Что известно об обстреле Херсонщины

В результате обстрела серьезно пострадало здание местного учреждения дошкольного образования. Взрывной волной был поврежден фасад детсада, выбито около пятнадцати окон и разрушены двери.

К счастью, в результате атаки обошлось без пострадавших — ни дети, ни работники заведения не получили травм.

Россияне нанесли удар по Херсонщине — какие последствия - фото 2
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Херсонская областная государственная администрация
Россияне нанесли удар по Херсонщине — какие последствия - фото 3
Последствия обстрела Херсонщины. Фото: Херсонская областная государственная администрация

Напомним, недавно мы писали о ситуации с обстрелами Николаева.

А также о восстановлении одесского храма после атаки РФ.

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Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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