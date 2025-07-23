Обстріл Херсонщини 23 липня - які наслідки

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

У середу, 23 липня, вдень російські війська завдали чергового удару по мирному населеному пункту. Цього разу під вогонь потрапила Білозерка, що на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook.

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Що відомо про обстріл Херсонщини

Внаслідок обстрілу серйозно постраждала будівля місцевого закладу дошкільної освіти. Вибуховою хвилею було пошкоджено фасад дитсадка, вибито близько п’ятнадцяти вікон та зруйновано двері.

На щастя, внаслідок атаки обійшлося без постраждалих — ні діти, ні працівники закладу не зазнали травм.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ситуацію з обстрілами Миколаєва.

А також про відновлення одеського храму після атаки РФ.