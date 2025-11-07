Еврокомиссия запретила выдачу шенгенских виз для россиян - детали

Заседание Еврокомиссии. Фото иллюстративное: Reuters

Европейская комиссия официально запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Отныне каждый россиянин вынужден будет проходить новую проверку каждый раз, когда захочет посетить страны Евросоюза.

Об этом сообщается в Исполнительном решении Комиссии об установлении правил выдачи многократных виз гражданам России.

Согласно решению, российские граждане больше не смогут получать многократные шенгенские визы, а каждое новое обращение будет рассматриваться отдельно. Еврокомиссия объяснила, что новые правила введены из-за усиления рисков безопасности, связанных с войной России против Украины. Речь идет также о случаях злоупотреблений, когда Кремль использует миграционные процессы для дестабилизации стран ЕС.

"Оценка, проведенная в рамках местного Шенгенского сотрудничества в Российской Федерации в соответствии со статьей 24 (2b) настоящего Регламента, пришла к выводу, что непровоцированная и неоправданная война агрессии России против Украины существенно изменила миграционный риск и риск безопасности, связанный с российскими заявителями на получение визы... Поэтому к российским заявителям должны применяться значительно более ограничительные правила", — говорится в решении Комиссии.

Европейская сторона указывает, что Россия использует миграцию как инструмент влияния, в частности через саботаж, шпионаж и пропаганду. Решение Еврокомиссии также усиливает проверки каждого российского заявителя, чтобы избежать проникновения лиц, причастных к подрывной деятельности. Как отметила дипломат ЕС Кая Каллас, "свободно передвигаться по Европе — это привилегия, а не данность".

"Использование Россией миграционного оружия, акты саботажа на территории государств-членов и в международных водах Балтийского моря, вызывающие кибер- и промышленные шпионские угрозы, а также потенциальное злоупотребление визами для распространения пропаганды, поддерживающей войну России агрессии против Украины или участие в другой подрывной деятельности в ущерб ЕС, означают, что российские заявители на получение визы должны тщательно и часто проверяться, прежде чем им будет выдана виза", — добавляет Комиссия.

Напомним, что Италия закрывает Европу россиянам — теперь каждая виза для них имеет индивидуальные ограничения, которые могут запрещать въезд в несколько стран Шенгена даже для транзита.

Ранее мы также информировали, что Словакия возобновила выдачу туристических виз гражданам России, приостановленную еще в 2022 году.