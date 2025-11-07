Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне потеряли право на многократные визы — решение ЕС

Россияне потеряли право на многократные визы — решение ЕС

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 18:34
обновлено: 18:35
Еврокомиссия запретила выдачу шенгенских виз для россиян - детали
Заседание Еврокомиссии. Фото иллюстративное: Reuters

Европейская комиссия официально запретила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Отныне каждый россиянин вынужден будет проходить новую проверку каждый раз, когда захочет посетить страны Евросоюза.

Об этом сообщается в Исполнительном решении Комиссии об установлении правил выдачи многократных виз гражданам России.

Реклама
Читайте также:

Россияне остались без "шенгена" на годы

Согласно решению, российские граждане больше не смогут получать многократные шенгенские визы, а каждое новое обращение будет рассматриваться отдельно. Еврокомиссия объяснила, что новые правила введены из-за усиления рисков безопасности, связанных с войной России против Украины. Речь идет также о случаях злоупотреблений, когда Кремль использует миграционные процессы для дестабилизации стран ЕС.

"Оценка, проведенная в рамках местного Шенгенского сотрудничества в Российской Федерации в соответствии со статьей 24 (2b) настоящего Регламента, пришла к выводу, что непровоцированная и неоправданная война агрессии России против Украины существенно изменила миграционный риск и риск безопасности, связанный с российскими заявителями на получение визы... Поэтому к российским заявителям должны применяться значительно более ограничительные правила", — говорится в решении Комиссии.

Европейская сторона указывает, что Россия использует миграцию как инструмент влияния, в частности через саботаж, шпионаж и пропаганду. Решение Еврокомиссии также усиливает проверки каждого российского заявителя, чтобы избежать проникновения лиц, причастных к подрывной деятельности. Как отметила дипломат ЕС Кая Каллас, "свободно передвигаться по Европе — это привилегия, а не данность".

"Использование Россией миграционного оружия, акты саботажа на территории государств-членов и в международных водах Балтийского моря, вызывающие кибер- и промышленные шпионские угрозы, а также потенциальное злоупотребление визами для распространения пропаганды, поддерживающей войну России агрессии против Украины или участие в другой подрывной деятельности в ущерб ЕС, означают, что российские заявители на получение визы должны тщательно и часто проверяться, прежде чем им будет выдана виза", — добавляет Комиссия.

Напомним, что Италия закрывает Европу россиянам — теперь каждая виза для них имеет индивидуальные ограничения, которые могут запрещать въезд в несколько стран Шенгена даже для транзита.

Ранее мы также информировали, что Словакия возобновила выдачу туристических виз гражданам России, приостановленную еще в 2022 году.

Еврокомиссия Европа ЕС визы Россия Шенгенская зона
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации